Mattarella in Svizzera per morti Crans
Il Presidente Mattarella partecipa a Martigny, in Svizzera, alla cerimonia in ricordo delle vittime dell’incendio avvenuto a Crans-Montana. L’evento si svolge nel Canton Vallese e rappresenta un momento di commemorazione per le persone coinvolte in questa tragedia. La visita si inserisce nel quadro delle iniziative ufficiali di solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite.
8.45 Il Presidente Mattarella presenzia per l'Italia alla cerimonia a Martigny, Canton Vallese, per le vittime dell' incendio a Crans-Montana. Alle 14 le campane di tutta la Svizzera suoneranno per 5 minuti. Sei le vittime italiane. Nel pomeriggio la messa a Roma, nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo in Via del Corso alle 16.30. La premier Meloni ha invitato tutte le alte cariche dello Stato e tutti i leader dell'opposizione all'iniziativa, "momento di unità nazionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Strage di Crans-Montana, oggi cerimonia in ricordo delle vittime con Macron e Mattarella - Tre consiglieri federali, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente italiano Sergio Mattarella e altre ventotto delegazioni internazionali. adnkronos.com
Crans Montana, incendio in Svizzera: oggi lutto nazionale e interrogatorio dei Moretti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, incendio in Svizzera: oggi lutto nazionale e interrogatorio dei Moretti ... tg24.sky.it
Da Macron a Mattarella, i capi di Stato alla cerimonia per Crans-Montana - Quando venerdì le campane di tutte le chiese svizzere suoneranno per cinque minuti, a commemorare le 40 vittime della tragedia di Crans- ansa.it
