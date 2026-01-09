Mattarella in Svizzera per morti Crans

Il Presidente Mattarella partecipa a Martigny, in Svizzera, alla cerimonia in ricordo delle vittime dell’incendio avvenuto a Crans-Montana. L’evento si svolge nel Canton Vallese e rappresenta un momento di commemorazione per le persone coinvolte in questa tragedia. La visita si inserisce nel quadro delle iniziative ufficiali di solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite.

8.45 Il Presidente Mattarella presenzia per l'Italia alla cerimonia a Martigny, Canton Vallese, per le vittime dell' incendio a Crans-Montana. Alle 14 le campane di tutta la Svizzera suoneranno per 5 minuti. Sei le vittime italiane. Nel pomeriggio la messa a Roma, nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo in Via del Corso alle 16.30. La premier Meloni ha invitato tutte le alte cariche dello Stato e tutti i leader dell'opposizione all'iniziativa, "momento di unità nazionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

