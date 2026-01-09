La Svizzera si ferma per piangere i ragazzi di Crans Mattarella in visita ai due italiani ricoverati a Zurigo | L’Italia intera in angoscia

La tragedia di Crans ha colpito profondamente la Svizzera e l’Italia, unendo le nazioni nel dolore per i giovani coinvolti. In visita a Zurigo, il presidente Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza ai ragazzi ricoverati e alle loro famiglie, sottolineando l’unità e la speranza di un ritorno alla normalità. Questo episodio ha ricordato l’importanza di sostenere e proteggere i giovani in momenti difficili.

«Sono venuto qui per ringraziarvi e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell’ Italia intera coinvolta nell’angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando con i medici dell’ospedale di Zurigo che hanno in cura Leonardo Bove e Elsa Rubino, i due ragazzi italiani ricoverati in gravi condizioni dopo il rogo di Capodanno a Crans-Montana. Mattarella ha ringraziato i medici dell’ospedale e ha incontrato le famiglie dei due ragazzi per esprimere tutta la sua vicinanza. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Crans-Montana, Bertolaso: "Due ragazzi non identificati, probabilmente italiani, sono ricoverati a Zurigo" Leggi anche: Crans, due italiani gravissimi dopo l’incendio: «Una 16enne in coma a Zurigo, l’altro a Berna». Altri tre ragazzi ustionati in arrivo al Niguarda Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mercoledì 7 gennaio il mondo della scuola si ferma in segno di lutto e vicinanza alle famiglie dei giovani scomparsi nel tragico rogo in Svizzera - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.