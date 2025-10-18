Ztl Fascia Verde a Roma in arrivo 71 nuovi varchi | la mappa

Roma, 17 ottobre 2025 – Il Comune di Roma ha confermato che nella Ztl della Fascia Verde resteranno in vigore i divieti stabiliti per i veicoli a benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 3. Contestualmente, è stato dato il via libera al completamento dell’installazione di 71 nuovi varchi elettronici per rafforzare il monitoraggio dell’area. Ztl Fascia Verde a Roma: cosa cambia (e cosa no) da novembre 2025 I punti principali. Il piano per la mobilità urbana stabilisce che, in questa fase di ampliamento del sistema di controllo, non verranno introdotte sanzioni automatiche. Dopo i 51 varchi già installati, saranno quindi posizionati 71 apparati aggiuntivi lungo il perimetro della Fascia Verde, nei Municipi III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XV. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it