Centro storico a 30 all’ora | dal 15 gennaio Roma cambia passo nuovi limiti e Ztl ridisegnata

Dal 15 gennaio 2026 il centro storico di Roma diventerà ufficialmente una grande “zona 30”. Una svolta attesa, che anticipa i tempi inizialmente previsti e che segna un cambio netto nelle politiche della mobilità capitolina. All’interno del perimetro della Ztl Centro Storico, il limite massimo di velocità sarà fissato a 30 chilometri orari su tutte le strade, comprese quelle a scorrimento più ampio. Ad annunciare l’entrata in vigore delle nuove regole è stato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, spiegando che in questi giorni sono in corso le ultime operazioni di installazione della segnaletica, necessarie anche in vista della riperimetrazione della Ztl. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

