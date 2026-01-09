Roma via Rialto senza pressione d' acqua | proteste contro Acea ATO 2 problema ancora irrisolto
A Roma, in via Rialto e zone limitrofe, persistono problemi di pressione dell'acqua da mesi. I residenti di quest'area, che si estende da via Rialto 35 verso Piazzale degli Eroi, segnalano difficoltà quotidiane legate a un servizio idrico inadeguato. La situazione rappresenta un disagio continuo, evidenziando l’urgenza di interventi concreti da parte di Acea ATO 2 per risolvere il problema.
Da mesi, nel quadrante che parte da via Rialto n."?" 35 e si estende verso le strade limitrofe nell'area di Piazzale degli Eroi, i residenti denunciano una pressione dell'acqua insufficiente a garantire la normale vita domestica. Il disagio, riferiscono gli abitanti, non sarebbe episodico ma ricorrente, con picchi nelle fasce serali e nei momenti di maggiore consumo, trasformando un servizio essenziale in una quotidiana corsa a ostacoli. Le conseguenze, raccontano i condomìni della zona, riguardano igiene e abitabilità: docce difficili o impossibili ai piani alti, caldaie che vanno in blocco, elettrodomestici che lavorano a intermittenza e rubinetti che “sfiatano” più aria che acqua. 🔗 Leggi su Iltempo.it
