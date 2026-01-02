Roma | Acea Ato 2 interventi su rete idrica ai Castelli romani coinvolti numerosi Comuni

Acea Ato 2 ha annunciato interventi di manutenzione sulla rete idrica nei Castelli Romani. Per eseguire i lavori, sarà necessario interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua in diversi Comuni, tra cui Ariccia, Genzano, Frascati e Velletri. Questi interventi mirano a migliorare l’efficienza del servizio idrico e sono programmati per garantire una rete più affidabile nel tempo.

Acea Ato 2 ha comunicato tramite una nota ufficiale che per poter effettuare importanti interventi di manutenzione finalizzati al miglioramento dell'efficienza del servizio idrico, sarà necessario interrompere il flusso dell'acqua nei seguenti Comuni: Affile, Arcinazzo Romano, Ariccia, Artena, Bellegra, Canterano, Carpineto Romano, Casape, Castel Gandolfo, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Frascati, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Montelanico, Olevano Romano, Palestrina, Poli, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roiate, San Gregorio da Sassola, San Vito Romano, Segni, Valmontone e Velletri.

