Il match tra Sassuolo e Parma, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15:00 al Mapei Stadium, rappresenta un importante appuntamento del calcio emiliano. Le due squadre, attualmente in linea con i loro obiettivi stagionali, si affrontano in un confronto che può riservare diverse sorprese. Di seguito, analizzeremo formazioni, quote e pronostici per offrire un quadro completo di questa sfida.

Il derby emiliano tra Sassuolo e Parma, in programma sabato al Mapei, è aperto davvero a ogni scenario è vede di fronte due formazioni che al momento sono in linea con i loro obiettivi. I padroni di casa del Sassuolo arrivano da un buon pari contro un’altra formazione emiliana, il Bologna. Un punto prezioso per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sassuolo-Parma (sabato 03 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Genoa-Pisa (sabato 03 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Lecce-Sassuolo (sabato 18 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Per Sassuolo-Parma tornano gli Abbonati Day al Mapei Stadium; Sassuolo-Parma: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Probabili formazioni Sassuolo-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Laurienté, Fadera, Cutrone, Oristanio e Ondrejka; Sassuolo-Parma: info biglietti.

Dove vedere Sassuolo-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Sassuolo e Torino si sfidano nella diciottesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming. goal.com

SERIE A THIS WEEKEND Cagliari - AC Milan Over2.5 Como - Udinese Home score Genoa - Pisa Away score Sassuolo - Parma GG Juventus - Lecce Home win Atalanta - AS Roma 1X Lazio - Napoli X2 Fiorentina - Cremonese HTX2 Veron - facebook.com facebook

#fantacalcio: le probabili formazioni di #sassuoloparma e dove vederla in Tv x.com