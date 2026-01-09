Roma | Rocca Fd’I dopo Tari arrivate anche cartelle pazze su pagamento Imu

A Roma, dopo le contestate cartelle sulla Tari inviate da Ama, si segnalano ora problemi simili con le notifiche IMU da parte di Aequa Roma. Gli avvisi presentano errori evidenti, frutto di un’applicazione superficiale dei dati e di verifiche preventive insufficienti, sollevando preoccupazioni sulla gestione delle tasse comunali e sull’affidabilità delle procedure di accertamento.

In seguito ai recenti e già contestati avvisi di accertamento riguardanti la Tari, inviati da Ama, si registra ora una nuova e seria criticità relativa agli avvisi IMU notificati da Aequa Roma, i quali presentano gli stessi macroscopici errori, evidenti segni di una superficialità nell’impiego dei dati e della totale mancanza delle necessarie verifiche preventive. Questa affermazione proviene dal consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasparenza, Federico Rocca, insieme al consigliere municipale di FdI e presidente della commissione Trasparenza del Municipio Roma VIII, Maurizio Buonincontro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

