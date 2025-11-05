Cittadini alle prese con cartelle ' pazze' per il pagamento di tributi comunali

Casertanews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cartellepazze’ ai cittadini di Bellona. A prendere a cuore la situazione dei cittadini alle prese con richieste di denaro, anche ingenti, da parte della Publiservizi srl, aventi ad oggetto presunti mancati pagamenti di Imu e Tari nonché di interessi per ritardo nei pagamenti, è il gruppo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

