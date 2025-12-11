Rottamazione delle cartelle Imu-Tari Zicari solleva il caso in Consiglio

Durante l'ultimo Consiglio Comunale, Zicari ha chiesto al Sindaco di impegnarsi con la città e aderire alla rottamazione delle cartelle Imu-Tari, in attesa di eventuali iniziative del Governo nazionale. La richiesta mira a favorire una soluzione per i cittadini e migliorare la gestione delle tasse locali.

Durante l'ultimo Consiglio Comunale ho chiesto ufficialmente al Sindaco di prendere un impegno con la città ed aderire alla rottamazione delle cartelle Imu-Tari, qualora il Governo nazionale vari la misura.Il Sindaco non si è ufficialmente impegnato ma il dirigente del settore bilancio, dott. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Cartelle esattoriali, la vera rottamazione resta fuori dalla Legge di Bilancio 2026 - facebook.com Vai su Facebook

La rottamazione del magazzino AdER non trova spazio nella Legge di Bilancio 2026. Lo stralcio delle cartelle esattoriali resta in standy e la proposta di cancellare 408 miliardi di debiti non è contemplata nel piano di pace fiscale inserito in Manovra -… Vai su X

Torre del Greco, Imu e Tari, sos dall’Ascom: «Cartelle da rottamare» - Numeri che tolgono serenità e sonno soprattutto a ristoratori, commercianti e albergatori di Torre del Greco. Da ilmattino.it

Condono per IMU e TARI: ecco cosa succederà nel 2026 - Una possibile nuova misura potrebbe offrire ai contribuenti l’occasione di regolarizzare vecchie pendenze con condizioni più favorevoli. Lo riporta designmag.it