Rottamazione delle cartelle Imu-Tari Zicari solleva il caso in Consiglio

Agrigentonotizie.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultimo Consiglio Comunale, Zicari ha chiesto al Sindaco di impegnarsi con la città e aderire alla rottamazione delle cartelle Imu-Tari, in attesa di eventuali iniziative del Governo nazionale. La richiesta mira a favorire una soluzione per i cittadini e migliorare la gestione delle tasse locali.

Durante l'ultimo Consiglio Comunale ho chiesto ufficialmente al Sindaco di prendere un impegno con la città ed aderire alla rottamazione delle cartelle Imu-Tari, qualora il Governo nazionale vari la misura.Il Sindaco non si è ufficialmente impegnato ma il dirigente del settore bilancio, dott. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

