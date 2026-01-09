Roma | intrappolate in seminterrato allagato studentesse salvate ringraziano agenti

A Roma, due studentesse sono state salvate dopo essere rimaste intrappolate in un seminterrato allagato dalle recenti piogge. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di metterle in sicurezza, e le ragazze hanno ringraziato gli agenti per l’intervento tempestivo. L’episodio evidenzia la criticità delle condizioni di sicurezza in alcune abitazioni durante eventi meteorologici intensi.

Un paio di giorni fa, due giovani studentesse sono rimaste intrappolate all’interno della loro abitazione, situata in un seminterrato, totalmente sommerso dall’acqua a causa delle piogge incessanti. Fortunatamente, la loro situazione è stata risolta grazie all’intervento tempestivo della polizia, che ha intrapreso una corsa contro il tempo durante la notte, dopo che era giunta una segnalazione al numero di emergenza 112. Oggi, le studentesse hanno voluto esprimere la loro gratitudine agli agenti di polizia, Giuseppe e Carlo, recandosi presso il distretto Esposizione. Le due ragazze hanno raccontato di come si siano trovate in una situazione di emergenza, bloccate nella loro villetta, situata nel territorio del distretto IX della Capitale, mentre l’acqua continuava a infiltrarsi nell’abitazione, minacciando di sommergerle completamente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: intrappolate in seminterrato allagato, studentesse salvate ringraziano agenti Leggi anche: Seminterrato allagato a Roma: due giovani salvate dai Vigili del Fuoco Leggi anche: Pioggia e allagamenti nella capitale, due ragazze salvate da un seminterrato allagato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Maltempo, due 20enni intrappolate nel seminterrato allagato a Trigoria. Nei primi giorni di gennaio caduta a Roma la pioggia di un mese: chiuse le banchine del Tevere; Si allaga seminterrato, salvate due ragazze intrappolate dal maltempo a Roma; Così a Roma i vigili del fuoco hanno salvato due donne intrappolate nel loro appartamento allagato; Nubifragio a Roma, seminterrato allagato a Trigoria: due ragazze intrappolate salvate dai vigili del fuoco. Roma, intrappolate nel seminterrato allagato dall’alluvione: il drammatico salvataggio a pochi istanti dal crollo - Il drammatico salvataggio di due ragazze rimaste intrappolate in un seminterrato di Via di Trigoria a Roma allagato dalla pioggia torrenziale ... ilcaffe.tv

Seminterrato allagato, vigili del fuoco salvano due 20enni intrappolate nell’acqua e in ipotermia - Momenti di paura per due 20enni rimaste intrappolate in un seminterrato invaso dall’acqua a Roma. fanpage.it

Allagamento a Roma e studentesse intrappolate in un seminterrato, salvataggio in extremis - Due agenti della Polizia di Stato hanno salvato due studentesse intrappolate in un seminterrato allagato a Roma durante la notte. virgilio.it

Roma. Intrappolate in un seminterrato invaso dall’acqua: due studentesse salvate dalla #poliziadistato. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/34536960c9334c12353612 - facebook.com facebook

Allagamenti diffusi a Roma Sud. I Vigili del Fuoco hanno soccorso due ragazze intrappolate in un seminterrato a Trigoria. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.