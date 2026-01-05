Nella notte, i Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti in via di Trigoria per soccorrere due ragazze di 21 e 24 anni intrappolate nel seminterrato di una casa allagata a causa delle intense piogge. L’evento evidenzia le conseguenze dei disagi atmosferici sulla città, con interventi necessari per garantire la sicurezza degli abitanti e contenere i danni provocati dalle alluvioni.

AGI - Intervento dei Vigili del Fuoco stanotte a Roma, in via di Trigoria, dove due ragazze di 21 e 24 anni si sono trovate intrappolate al piano seminterrato di una abitazione che si era allagata. L'intervento è scattato alle 2,40 circa con l'arrivo della squadra di Pomezia e del nucleo sommozzatori. Le due giovani non riuscivano a uscire a causa della quantità d'acqua nella casa che era a 50 centimetri dal soffitto. Una volta sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco è rapidamente intervenuto tagliando le inferriate poste a protezione delle finestre del seminterrato riuscendo a raggiungere le due ragazze intrappolate in stanze diverse. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pioggia e allagamenti nella capitale, due ragazze salvate da un seminterrato allagato

Bomba d'acqua su Roma, pioggia e forti temporali nella notte e al mattino: allagamenti e temperature crollate; Maltempo | vento e pioggia a Roma esonda torrente strade chiuse e deviazioni.

Maltempo a Roma, centinaia di interventi per alberi caduti e allagamenti: allerta anche oggi - Dopo un fine settimana segnato da piogge intense e raffiche di vento, anche per oggi, lunedì 5 ... romadailynews.it

Maltempo: vento e pioggia a Roma, esonda torrente, strade chiuse e deviazioni - Le strade della Capitale sono state chiuse, si registrano allagamenti e un torrente ha esondato, isolando completamente il quartiere Bel Poggio, situato a ... romadailynews.it

Pioggia a Roma e nel Lazio, continuano i temporali: allerta gialla per oggi e domani, 4 e 5 gennaio 2026 - Una domenica bagnata quella di oggi a Roma e nel Lazio, dove i temporali non accennano a terminare: allerta di colore giallo, ecco dove ... fanpage.it