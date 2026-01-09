Roma inaugura il primo Centro pubblico della Fotografia

Roma inaugura il suo primo Centro pubblico della Fotografia, un nuovo spazio dedicato alla promozione e alla valorizzazione di questa forma d’arte. L’apertura rappresenta un passo importante per la città nel rafforzare l’offerta culturale e favorire la diffusione della fotografia tra cittadini e visitatori. Il centro si propone come punto di riferimento per esposizioni, eventi e iniziative educative, contribuendo alla crescita del panorama artistico locale.

Roma segna una tappa importante nel proprio percorso di valorizzazione culturale con l'apertura del primo Centro pubblico della Fotografia, un progetto atteso da tempo che riconosce alla fotografia un ruolo centrale nel racconto del presente. Il nuovo spazio nasce all'interno dell'ex Mattatoio di Testaccio, area simbolo di trasformazione urbana, destinata a diventare uno dei principali poli culturali della Capitale. Il Centro si propone come un luogo aperto, dinamico e accessibile, pensato non solo per ospitare mostre, ma anche per promuovere la fotografia come linguaggio artistico, strumento di indagine sociale e mezzo di espressione contemporanea.

Cultura: 30 gennaio apre primo centro fotografia a Roma, al via mostre con Irving Penn - Inaugura il primo centro pubblico dedicato alla fotografia nella città di Roma, un'iniziativa che rappresenta il secondo esempio in Italia, dopo quello ... romadailynews.it

A Roma nasce il primo Centro pubblico della Fotografia - presentato in Campidoglio il primo Centro pubblico destinato alla Fotografia di Roma. radiocolonna.it

