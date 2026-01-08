Roma avrà il suo primo centro pubblico dedicato alla fotografia | taglio del nastro a fine gennaio

A Roma, a fine gennaio, si terrà l’inaugurazione del primo centro pubblico dedicato alla fotografia. Presentato in Campidoglio, questo spazio fa parte del progetto di recupero e rigenerazione urbana dell’ex Mattatoio di Testaccio, che mira a trasformarlo nella “Città delle Arti”. Un nuovo punto di riferimento per appassionati e professionisti, pensato per valorizzare e promuovere la cultura fotografica nella capitale.

