Roma avrà il suo primo centro pubblico dedicato alla fotografia | taglio del nastro a fine gennaio
A Roma, a fine gennaio, si terrà l’inaugurazione del primo centro pubblico dedicato alla fotografia. Presentato in Campidoglio, questo spazio fa parte del progetto di recupero e rigenerazione urbana dell’ex Mattatoio di Testaccio, che mira a trasformarlo nella “Città delle Arti”. Un nuovo punto di riferimento per appassionati e professionisti, pensato per valorizzare e promuovere la cultura fotografica nella capitale.
Nasce a Roma il primo centro pubblico destinato alla fotografia. Il nuovo spazio è stato presentato in Campidoglio e rappresenta uno dei progetti principali previsto dal programma di recupero e rigenerazione urbana in corso all’ex Mattatoio di Testaccio, che diventerà la nuova “Città delle Arti”. 🔗 Leggi su Romatoday.it
