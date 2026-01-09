Rogo all’ex Montecatini di Romano di Lombardia venti sfollati - Foto

Nella serata dell’8 gennaio, un incendio ha interessato l’ex Montecatini di Romano di Lombardia, probabilmente causato da una canna fumaria difettosa. Le fiamme hanno provocato danni al tetto e coinvolto sette alloggi e due attività commerciali, costringendo al momento venti persone a evacuare le proprie abitazioni. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e valutare l’entità dei danni.

L'INCENDIO. Nella serata dell'8 gennaio, forse a causa di una canna fumaria difettosa. Le fiamme hanno intaccato il tetto e danneggiato 7 alloggi e 2 attività. Il Comune mette a disposizione la palestra. La titolare di un negozio: «Anni di lavoro in fumo».

Incendio Romano: fuoco e sfollati per il rogo nel complesso dell’ex fabbrica - «Pimpante», lo definisce un vigile del fuoco, forse per tenere a bada la tensione e sdrammatizzare nei momenti più concitati, forse perché ai roghi lui c’è abituato. bergamo.corriere.it

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto si sono trovati davanti un rogo già esteso. Un incendio è scoppiato giovedì sera, 8 gennaio, nell'ex Montecatini a Romano.

