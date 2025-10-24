Famiglie e studenti sfollati dopo il rogo appello del sindaco

Devastante l’incendio che sabato scorso, in tarda serata, forse per un cortocircuito, ha distrutto una casa di via Tolara a Ozzano. Tutti gli inquilini si sono salvati e non hanno, per fortuna, riportato danni. Ad andare del tutto distrutta l’abitazione e tutti i beni personali che erano all’interno. Il sindaco Luca Lelli lancia un appello: "Tutti gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Nello stabile risiedevano alcune famiglie e studenti iscritti all’università di Medicina veterinaria. Per quanto riguarda gli studenti, l’università, nella persona del direttore di dipartimento, Pier Paolo Gatta, si è attivata per trovare una sistemazione in uno studentato per i ragazzi e le ragazze che hanno perso tutto, oltre a essere stati invitati a rivolgersi allo sportello grandi emergenze di Unibo, rivolto in particolare ai fuori sede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

