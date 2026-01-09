Recenti notizie dagli Stati Uniti rivelano che il Vaticano avrebbe negoziato un’offerta di asilo per il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Alla vigilia di Natale, il cardinale Pietro Parolin ha incontrato l’ambasciatore americano presso la Santa Sede, Brian Burch, per discutere sui possibili piani degli Stati Uniti in Venezuela. La vicenda evidenzia le delicate relazioni diplomatiche tra le parti e l’interesse internazionale per la situazione politica nel paese sudamericano.

Alla vigilia di Natale il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha convocato d’urgenza Brian Burch, ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede, per chiedere chiarimenti sui piani americani in Venezuela. Lo riferisce il Washington Post, citando fonti secondo le quali il Vaticano avrebbe cercato di scongiurare un’escalation di violenza e una destabilizzazione del Paese. Pur concedendo che Nicolas Maduro dovesse lasciare il potere, Parolin avrebbe esortato Washington a offrirgli una via d’uscita. Nel corso del colloquio con Burch, il cardinale avrebbe spiegato che la Russia era pronta a concedere asilo a Maduro e avrebbe implorato gli Stati Uniti di avere pazienza, nella speranza di evitare spargimenti di sangue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rivelazione dagli Usa: il Vaticano negoziò un’offerta di asilo per Maduro

Leggi anche: Venezuela, il colloquio Vaticano-Usa per salvare Maduro e l’offerta di Putin: la ricostruzione

Leggi anche: Maduro ordina di creare un’App «per difendere il Venezuela dagli Usa»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rivelazione dagli Usa: il Vaticano negoziò un’offerta di asilo per Maduro - Secondo il Washington Post, alla vigilia di Natale il cardinale Parolin avviò contatti con Washington per favorire una via d’uscita a Maduro ed evitare violenze in Venezuela. ilgiornale.it