Venezuela il colloquio Vaticano-Usa per salvare Maduro e l’offerta di Putin | la ricostruzione

Un incontro in Vaticano prima di Natale ha riunito rappresentanti degli Stati Uniti e del Venezuela, nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi politica e diplomatica. Durante il summit, si è discusso di possibili interventi e offerte, tra cui quella della Russia per accogliere Nicolas Maduro. Questa ricostruzione degli eventi evidenzia i tentativi internazionali di influenzare la situazione venezuelana e di favorire un dialogo tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – Un summit in Vaticano prima di Natale, l'offerta della Russia per accogliere Nicolas Maduro. L'attacco degli Stati Uniti al Venezuela, ordinato da Donald Trump e concluso il 3 gennaio con la cattura di Maduro, è stato preceduto da una frenetica attività diplomatica che – secondo il Washington Post – ha coinvolto anche il .

