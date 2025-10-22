Maduro ordina di creare un’App per difendere il Venezuela dagli Usa

Il presidente de facto del Venezuela Nicolás Maduro ha ordinato la creazione di un’applicazione per cellulare affinché i cittadini possano segnalare «tutto ciò che vedono e sentono». E così contribuire – secondo lui – alla difesa del Paese. Il leader chavista ha annunciato l’iniziativa durante un evento pubblico trasmesso dall’emittente statale Vtv. Nel corso della trasmissione, Maduro ha anche parlato di come le Forze armate nazionali bolivariane ( Fanb ) si stiano preparando a difendere il Venezuela da potenziali minacce. Alludendo alle tensioni con gli Stati Uniti, in aumento negli ultimi due mesi a causa della presenza militare americana nel Mar dei Caraibi. 🔗 Leggi su Open.online