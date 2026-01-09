ritorno in rai per alessia marcuzzi trattativa per strappare the traitors ad amazon

Alessia Marcuzzi torna in Rai dopo aver avviato una nuova fase della sua carriera, iniziata con il progetto Boomerissima. Attualmente, è in trattativa per portare The Traitors, attualmente su Amazon, nel suo percorso professionale. La sua esperienza e versatilità continuano a confermarla tra le protagoniste del panorama televisivo italiano.

Alessia Marcuzzi ha dato inizio a una nuova fase della sua carriera con ottimi riscontri. Tutto ha avuto inizio con Boomerissima, per quanto la conclusione sia stata meno fortunata del previsto. Spazio poi ad Amazon Prime Video, da Red Carpet a The Traitors. Il pubblico l’apprezza e ora per lei pare prefigurarsi un ritorno in Rai. Ecco cosa starebbe accadendo dietro le quinte in queste ore. Alessia Marcuzzi in Rai. The Traitors è un successo internazionale ma in Italia parte del suo successo è dovuto anche all’ottima gestione di Alessia Marcuzzi. In queste recenti esperienze ha dimostrato d’essere cresciuta molto come conduttrice, riuscendo a proporsi in modi ben diversi. 🔗 Leggi su Dilei.it

