Alessia Marcuzzi pronta a tradire Prime Video | The Traitors verso la Rai L' indiscrezione

Alessia Marcuzzi, la confessione shock: “Mi è capitato di tradire”/ Cos’ha svelato per la prima volta - Alessia Marcuzzi si è confessata in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha presentato in modo più approfondito il reality di Prime Video The Traitors. ilsussidiario.net

Alessia Marcuzzi: «Mi è capitato di tradire in amore, ma se lo faccio è perché c’è un problema» - Manca sempre meno all'esordio del nuovo game show di Prime Video, The Traitors Italia, previsto per giovedì 30 ottobre. corriereadriatico.it

Il programma nasce come la versione parallela "Tale e Quale Show" con protagonisti i vip. In giuria Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. x.com

Buon anno da Alessia Marcuzzi - facebook.com facebook

