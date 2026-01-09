Alessia Marcuzzi pronta a tradire Prime Video | The Traitors verso la Rai L' indiscrezione
Stasera, 9 gennaio, Rai Uno accoglie il ritorno di Tali e Quali, con Alessia Marcuzzi che torna in giuria accanto a Cristiano Malgioglio e alla new entry Massimo Lopez, subentrato a Giorgio. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: The Traitors, il trailer del nuovo reality show Prime Video con Alessia Marcuzzi
Leggi anche: The Traitors Italia: da oggi su Prime Video il reality di Alessia Marcuzzi
«Alessia Marcuzzi, pronta a tradire Prime Video: The Traitors verso la Rai». L'indiscrezione - Stasera, 9 gennaio, Rai Uno accoglie il ritorno di Tali e Quali, con Alessia Marcuzzi che torna in giuria accanto a Cristiano Malgioglio e alla new ... msn.com
Alessia Marcuzzi, la confessione shock: “Mi è capitato di tradire”/ Cos’ha svelato per la prima volta - Alessia Marcuzzi si è confessata in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha presentato in modo più approfondito il reality di Prime Video The Traitors. ilsussidiario.net
Alessia Marcuzzi: «Mi è capitato di tradire in amore, ma se lo faccio è perché c’è un problema» - Manca sempre meno all'esordio del nuovo game show di Prime Video, The Traitors Italia, previsto per giovedì 30 ottobre. corriereadriatico.it
Il programma nasce come la versione parallela "Tale e Quale Show" con protagonisti i vip. In giuria Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. x.com
Buon anno da Alessia Marcuzzi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.