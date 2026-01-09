Ritorna l’idea Sterling per rinforzare gli esterni
Il Napoli mantiene l'interesse per il mercato degli esterni offensivi, con l'attenzione rivolta a diversi profili. Tra questi, torna alla ribalta l’idea Sterling come possibile rinforzo per la linea esterna della squadra. La società continua a monitorare le opzioni disponibili per rafforzare il reparto e migliorare le prestazioni complessive. L’articolo approfondisce le possibilità e le strategie legate a questa eventuale acquisizione.
Leggi anche: Corriere dello Sport: “Sterling è l’ultima idea british”
Leggi anche: Napoli, non più un centrocampista: ritorna nel mirino una vecchia fiamma per rinforzare l’attacco?
Da #Torino - Possibile ritorno di fiamma nel #Napoli: idea scambio #Casadei- #Vergara x.com
