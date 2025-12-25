Napoli non più un centrocampista | ritorna nel mirino una vecchia fiamma per rinforzare l’attacco?

Lo scenario che si sta delineando in vista di gennaio 2026 racconta di un Napoli pronto a rimescolare le carte. Le riflessioni interne porterebbero a ridimensionare l’intervento in mediana, privilegiando invece un innesto capace di incidere sugli esterni e dare nuova linfa alla fase offensiva. In questo contesto prende corpo una pista che sembrava archiviata, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

L’ex centrocampista e opinionista TV Gaetano D'Agostino interviene a Radio Tutto Napoli e dedica parole importanti a Scott McTominay: “È un giocatore totale, rappresenta perfettamente il centrocampista moderno. Sa difendere, inserirsi, è forte di testa e acro - facebook.com facebook