Vi regalerò un sorriso | primo appuntamento della rassegna letteraria Tè con l’Autore

Il 11 dicembre 2025, Vicopisano apre le porte alla rassegna letteraria “Tè con l’Autore”, un appuntamento nel calendario natalizio dedicato alla scoperta di storie, incontri e convivialità. Un’occasione per condividere momenti di cultura, dolcezza e relax, immersi in un’atmosfera calda e accogliente, all’insegna della lettura e del piacere di stare insieme.

Vicopisano (PI), 11 dicembre 2025 – L’amministrazione comunale di Vicopisano invita tutte e tutti al primo incontro della rassegna letteraria “Tè con l’Autore”, che fa parte del ricco e vario programma natalizio, accompagnata da tè, dolcezze, libri da scoprire e belle storie da ascoltare insieme. Venerdì 12 dicembre, alle 18, Sandro Cartei - classe 1982 scrittore pluripremiato - presenterà il suo nuovo libro "Vi regalerò un sorriso", nella cornice del B&B Casa Lami a Lugnano. Converserà con l'autore Simona Caroti, giornalista. Partecipazione gratuita con prenotazione scrivendo a comunicazione@comune. Lanazione.it “Vi regalerò un sorriso” di Sandro Cartei, il 12 dicembre alle 18:00 primo appuntamento della rassegna letteraria ?Tè con l’Autore” Il libro sarà presentato nella splendida cornice del B&B Casa Lami. L’Amministrazione Comunale invita tutte e tutti al pri - facebook.com facebook © Lanazione.it - "Vi regalerò un sorriso”: primo appuntamento della rassegna letteraria “Tè con l’Autore”