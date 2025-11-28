Al Villa Romiti arriva Grottazzolina | un' occasione alla portata per la Querzoli Volley

Forlitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Querzoli Volley Forlì è pronta a scendere nuovamente in campo tra le mura amiche del Palasport Villa Romiti per affrontare l'ottava giornata del girone di andata del campionato. L'appuntamento per tutti i tifosi forlivesi è fissato per sabato, con fischio di inizio alle ore 16:30 quando Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Grottazzolina, senti patron Romiti: «Questa Yuasa con Stankovic può sorprendere» - La Yuasa Battery Grottazzolina, infatti, è una delle 12 squadre che disputeranno il prossimo campionato di volley in Superlega. Riporta corriereadriatico.it

L'alleanza Grottazzolina-Yuasa. Il presidente Romiti: «Battery confermatissima al nostro fianco, lavoriamo alla conferma di altri partner» - GROTTAZZOLINA Il presidente Rossano Romiti é pronto ad annunciare i colpi di mercato. Si legge su corriereadriatico.it

