La Querzoli Volley Forlì ospita Fermo al Villa Romiti nell' ultima sfida casalinga prima di Natale
La Querzoli Volley Forlì affronterà Fermo al Villa Romiti nell’ultima partita casalinga prima delle festività natalizie. La decima giornata di serie B maschile, girone D, si svolgerà sabato 13 dicembre alle 16:30, offrendo un importante scontro tra la squadra forlivese e la Tsp Don Celso Volley Fermo.
Il campionato di serie B maschile girone D è pronto per la decima giornata di andata, che vedrà la Querzoli Volley Forlì impegnata sabato 13 dicembre alle 16:30 al Palasport Villa Romiti di Forlì contro la formazione marchigiana della Tsp Don Celso Volley Fermo. La partita si annuncia difficile.
