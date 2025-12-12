La Querzoli Volley Forlì ospita Fermo al Villa Romiti nell' ultima sfida casalinga prima di Natale

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Querzoli Volley Forlì affronterà Fermo al Villa Romiti nell’ultima partita casalinga prima delle festività natalizie. La decima giornata di serie B maschile, girone D, si svolgerà sabato 13 dicembre alle 16:30, offrendo un importante scontro tra la squadra forlivese e la Tsp Don Celso Volley Fermo.

Il campionato di serie B maschile girone D è pronto per la decima giornata di andata, che vedrà la Querzoli Volley Forlì impegnata sabato 13 dicembre alle 16:30 al Palasport Villa Romiti di Forlì contro la formazione marchigiana della Tsp Don Celso Volley Fermo. La partita si annuncia difficile. Today.it

Volley B, ecco i calendari. Querzoli, esordio esterno - La formazione di Kunda il 12 ottobre farà visita alla matricola Game Falconara. ilrestodelcarlino.it

Volley, doppio esordio ai Romiti. La nuova Querzoli e il derby rosa - Allacciate le cinture: riparte oggi il grande carrozzone del volley cadetto. ilrestodelcarlino.it

Immagine generica

Serie B Maschile: Rubicone In Volley vs Querzoli Volley Forlì

Video Serie B Maschile: Rubicone In Volley vs Querzoli Volley Forlì