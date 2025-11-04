Rifondazione Comunista | Il 4 novembre non è la nostra festa No al militarismo
Riceviamo e pubblichiamo dal partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Federazione di Arezzo. "Il primo marzo 2024 il governo ha approvato la legge secondo cui il 4 novembre, ricorrenza della fine del primo conflitto mondiale, è la Giornata dell’unità nazionale e delle forze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Riforma Nordio: Rifondazione Comunista (Tp): "attacco all'indipendenza della magistratura" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Brescia, presidio antifascista in Piazza della Loggia il 4 novembre contro il Cartello nero - L’Assemblea Permanente Antifascista annuncia una mobilitazione contro la manifestazione della “Rete dei Patrioti” in Piazza Vittoria. Come scrive quibrescia.it
Regionali, il 4 novembre all’Opsa, confronto tra i candidati Manildo e Stefani - 30, si terrà presso l’Opsa, in via della Provvidenza 68, Sarmeola di Rubano (in provincia di Padova), un confronto pubblico tra Alberto Stefani (sostenuto dalle ... Riporta difesapopolo.it
Ricciardi a Medusei: “Basta con la retorica militarista. Il 4 novembre sia giornata in ricordo delle vittime della Grande guerra” - Jacopo Ricciardi, segretario regionale di Rifondazione Comunista risponde al consigliere regionale Gianmarco Medusei. Segnala msn.com