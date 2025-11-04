Rifondazione Comunista | Il 4 novembre non è la nostra festa No al militarismo

Riceviamo e pubblichiamo dal partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Federazione di Arezzo. "Il primo marzo 2024 il governo ha approvato la legge secondo cui il 4 novembre, ricorrenza della fine del primo conflitto mondiale, è la Giornata dell’unità nazionale e delle forze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it