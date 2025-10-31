Ternana depositato il ricorso al Tar per il progetto ‘Stadio-clinica’ | sei controinteressati e data dell’udienza in arrivo
Un passaggio formale per il progetto ‘Stadio-clinica’ della Ternana. Giovedì 30 ottobre infatti è stato depositato il ricorso, dapprima notificato dall’avvocatura nei giorni scorsi. Sono sei i controinteressati oltre al resistente (Comune di Terni). Occorre risalire allo scorso 16 ottobre. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
AM Terni Television. . Stadio-clinica: incontro tra Regione Umbria e Ternana - facebook.com Vai su Facebook
Progetto Stadio-Clinica, la Regione Umbria ricorre al TAR: la Ternana e la famiglia Rizzo restano incredule - Clinica di Terni apre un fronte giudiziario e politico di grande rilievo. Secondo ternananews.it
Stadio-clinica, Proietti dopo ricorso al Tar: «Incontro presidente Ternana e tifosi» - Dopo giorni di assordante silenzio mentre montava la polemica in città, ecco che la presidente umbra Stefania Proietti si esprime sul ricorso al Tar affidato all’avvocatura regionale, col quale la giu ... Riporta umbria24.it
Il Coordinamento Club: "Ricorso al Tar? Una farsa" - "L’ultima iniziativa contro il progetto stadio/clinica da parte dei “soliti noti” ora si aggrappa agli specchi della ... Riporta lanazione.it