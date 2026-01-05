Rifiuti in Sicilia ricorso respinto dal Tar | via libera al Piano regionale
Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso di una società contro il Piano regionale di gestione dei rifiuti, confermando la validità delle misure adottate, tra cui la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. La decisione apre la strada all’attuazione del piano, garantendo un quadro normativo stabile per la gestione dei rifiuti in Sicilia.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il giudizio del Tar sul Piano di gestione dei rifiuti. Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società contro il Piano regionale di gestione dei rifiuti, che prevede anche la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. La decisione rafforza il percorso avviato dalla Regione per riorganizzare l’intero ciclo dei rifiuti. I contenuti del ricorso e i soggetti coinvolti. L’azione legale puntava all’ annullamento dell’ordinanza del Commissario straordinario con cui era stato aggiornato il Piano, oltre che del parere istruttorio conclusivo della Commissione tecnica specialistica, del decreto assessoriale sulla valutazione ambientale strategica e della delibera di Giunta di approvazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Il Tar Sicilia respinge ricorso sul piano rifiuti regionale. Schifani: "Avanti coi termovalorizzatori nell'interesse della collettività"
Leggi anche: Rifiuti, il Tar Sicilia respinge ricorso contro il Piano regionale: Schifani conferma i termovalorizzatori
Il Tar Sicilia respinge ricorso sul piano rifiuti regionale. Schifani: "Avanti coi termovalorizzatori nell'interesse della collettività" - Dichiarata l’inammissibilità dell’azione legale contro l’aggiornamento del programma che include gli impianti di Palermo e Catania; per il governatore il percorso prosegue nell’interesse pubblico ... msn.com
Inammissibile il ricorso al Tar contro il piano regionale rifiuti, Schifani: “Avanti con i termovalorizzatori” - 24/2026, ha considerato inammissibile il ricorso della proponente società, posta in amministrazione giudiziaria, perché “la promozione di una lite, in quanto atto di ... blogsicilia.it
Rifiuti, il Tar Sicilia dichiara inammissibile ricorso contro il Piano regionale - Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società contro il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Siciliana che prevede, fra l’altro, la realizzazione dei termovalo ... msn.com
Maxi operazione contro il traffico illegale di rifiuti in Sicilia #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.