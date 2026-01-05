Rifiuti in Sicilia ricorso respinto dal Tar | via libera al Piano regionale

Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso di una società contro il Piano regionale di gestione dei rifiuti, confermando la validità delle misure adottate, tra cui la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. La decisione apre la strada all’attuazione del piano, garantendo un quadro normativo stabile per la gestione dei rifiuti in Sicilia.

Il giudizio del Tar sul Piano di gestione dei rifiuti. Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società contro il Piano regionale di gestione dei rifiuti, che prevede anche la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. La decisione rafforza il percorso avviato dalla Regione per riorganizzare l'intero ciclo dei rifiuti. I contenuti del ricorso e i soggetti coinvolti. L'azione legale puntava all' annullamento dell'ordinanza del Commissario straordinario con cui era stato aggiornato il Piano, oltre che del parere istruttorio conclusivo della Commissione tecnica specialistica, del decreto assessoriale sulla valutazione ambientale strategica e della delibera di Giunta di approvazione.

