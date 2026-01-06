Brescia | ricorso al Tar sul pagamento della retta in Rsd disabile batte il Comune

A Brescia, un disabile ha presentato ricorso al Tar per ottenere il pagamento della copertura del 70% della retta versata alla Rsd, residenza sanitaria disabili. La vicenda evidenzia le difficoltà incontrate nel riconoscimento dei diritti e la necessità di interventi per garantire un sostegno adeguato alle persone con disabilità.

Brescia, 6 gennaio 2026 – Doveva ricevere la copertura del 70% della retta versata alla Rsd, residenza sanitaria disabili, ma ha dovuto far ricorso al Tar per cercare di ottenere quanto dovuto. Un’ennesima vicenda di diritti ad ostacoli quella che arriva dal Tar di Brescia, a cui si è rivolta una donna della provincia di Brescia, per ottenere che il suo Comune di residenza coprisse la quota non versata da Regione per la retta. L’istanza. Tramite il padre in funzione di amministratore di sostegno, la signora, affetta da disabilità grave, poco dopo l’inserimento in una Rsd (era luglio 2022) ha chiesto al Comune un contributo di compartecipazione alla spesa per la retta; sollecitato più volte per oltre un anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

