Report Ranucci da Damilano contro Meloni | Attacco infame per colpire noi e la magistratura

Sigfrido Ranucci di Report reagisce alle accuse di Gasparri, definendole un attacco infame rivolto sia a lui che alla magistratura. Durante l'intervista a Il Cavallo e la Torre, Ranucci annuncia che risponderà alla 250ª interrogazione parlamentare e respinge le accuse di attività illegale riguardanti il dossieraggio. La vicenda evidenzia le tensioni tra il giornalismo e le istituzioni politiche italiane, con un focus sulla libertà di stampa e l’indipendenza dei media.

"Risponderemo alla 250esima interrogazione parlamentare di Gasparri". Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, è ospite di Marco Damilano a Il Cavallo e la Torre su Rai 3 e risponde a muso duro al senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che in Commissione di vigilanza Rai ha annunciato la nuova mossa contro Ranucci accusato di "sistematica attività illegale" per la questione dossieraggio. "Mando un abbraccio a Gian Gaetano Bellavia, oggetto di un attacco infame, un attacco che ha come finalità quella di colpire Report e colpire la magistratura. E' l'apertura della campagna referendaria per il sì da parte di alcuni giornali", accusa Ranucci riguardo al caso del commercialista consulente di Report. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Report, Ranucci da Damilano contro Meloni: "Attacco infame per colpire noi e la magistratura" Leggi anche: Report di Meloni. FdI: "Ranucci ossessionata da noi". Gasparri: "Qualcuno in alto lo aiuta". Il caso Stanzione Leggi anche: Guerra a Report, Gasparri getta la maschera: colpire Ranucci e Mondani per l’inchiesta sulla Pista nera per le stragi del ’92 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ranucci contro Gasparri prima della puntata di Report sulle stragi di mafia con le accuse a Delle Chiaie - Report viene accusato di depistaggio sulle stragi di mafia. virgilio.it

Report, Il Giornale di Angelucci in trincea contro la trasmissione per oscurare l’inchiesta sulla Pista nera dietro le stragi del ’92 - Ranucci: "Rilancia la tesi leghista del dossieraggio, Ma l'editore è della Lega" ... lanotiziagiornale.it

Caos Report: scontro a distanza tra Ranucci e Gasparri, cosa è successo - Scintille e accuse tra Maurizio Gasparri e Sigfrido Ranucci in merito alla trasmissione Report. newsmondo.it

#9gennaio2026 Questa sera Sigfrido Ranucci ospite di Marco Damilano a #ilcavalloelatorre. Dalle 20.35 (o giù di lì) su Rai3 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.