Referendum | Avs ' da Nordio arroganza oltre ogni limite'
Il referendum rappresenta un momento importante di confronto democratico. Tuttavia, le recenti dichiarazioni del ministro Nordio sono state interpretate da alcuni come segnali di arroganza e disprezzo verso il processo democratico. È fondamentale analizzare con attenzione il contesto e le implicazioni di tali affermazioni, rispettando sempre il ruolo di ogni istituzione e il valore del dibattito pubblico nel nostro Paese.
Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Che arroganza oltre ogni limite e che senso di disprezzo verso la democrazia in quelle parole del ministro Nordio. Si fatica anche a chiamarlo ministro, un alta istituzione che dovrebbe inchinarsi al parlamento anziché vantarsi di non rispondere alle domande che gli vengono poste in quella sede”. Così il Capogruppo di AVS nella Commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti in merito a quanto ha affermato oggi il ministro della Giustizia Carlo Nordio in una intervista. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Una memoria da record mondiale. Muzii al Festival CauthaMente. Il cervello che va oltre ogni limite
Leggi anche: Detenuti trasferiti dopo il crollo al Regina Coeli, Alemanno da Rebibbia: “Condizioni oltre ogni limite”
Referendum sulla giustizia al via. Nordio: "La separazione delle carriere c'è in tutti i Paesi democratici" - Tra raccolte firme, botta e risposta e qualche stoccata tra favorevoli e contrari, la corsa al referendum sulla riforma della Giustizia è partita. iltempo.it
Separazione delle carriere, dubbi di Nordio: “Referendum? Esito incerto. Ci affidiamo ai cittadini” - Insomma, il titolare di via Arenula non è poi così sicuro che la riforma sarà confermata dai cittadini come invece da tempo sostiene Giorgia Meloni: vincerete al referendum? repubblica.it
Giustizia, Parodi (ANM) a Nordio: "Difendere i valori in cui si crede giustifica qualunque rischio" - "Rispetto l'opinione del ministro, ma credo che difendere i valori in cui si crede giustifichi qualunque tipo di rischio in nome proprio delle garanzie per i cittadini". affaritaliani.it
, : « » https://www.corrieredellacalabria.it/2026/01/02/referendum-giustizia-nordio-probabile-a-marzo/ - facebook.com facebook
#riforma_della_giustizia, #Nordio intervistato da @vpiccolillo sul @Corriere: “ #Referendum presumibilmente nella seconda metà di marzo. Più informiamo gli elettori sulla riforma, più li porteremo alle urne. Sui decreti attuativi aperti a tutti i contributi, anch x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.