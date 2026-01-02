Referendum | Parrini ' da Nordio aperti sentimenti disprezzo per Parlamento'

Il senatore Parrini del Pd commenta le recenti dichiarazioni del ministro Nordio, definendole “clamorose” e evidenziando un possibile atteggiamento di disprezzo nei confronti del Parlamento. La sua analisi si inserisce nel contesto del dibattito sul referendum, sollevando questioni sulla relazione tra governo e istituzioni rappresentative. Questa dichiarazione apre un dibattito sul ruolo e la percezione del Parlamento nel panorama politico attuale.

"Nordio oggi ha rilasciato un'intervista per certi versi clamorosa". Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali. "Il ministro della Giustizia annuncia l'uscita di un suo libro avente lo scopo di rispondere alle obiezioni contro la sua riforma dell'ordinamento giudiziario formulate in Parlamento e da lui snobbate perché, udite udite, aveva fretta di chiudere l'iter di approvazione del provvedimento e non voleva allungarlo prendendo la parola", prosegue. "Da una parte vien da dire: viva la sincerità. Dall'altra parte vien da dire: mai si era visto un esponente del governo esprimere così apertamente sentimenti di disprezzo per il Parlamento e la democrazia parlamentare.

Nordio “Referendum su giustizia dopo metà marzo, Anm teme confronto” - ROMA (ITALPRESS) – In merito al referendum sulla Giustizia “la data non è stata ancora fissata” e si voterà “presumibilmente ... iltempo.it

Anm: una assemblea a ridosso del referendum. Parodi: “Non ho paura del confronto con Nordio” - ROMA – Un grande evento a ridosso del referendum e un faccia a faccia in tv con il ministro della Giustizia Carlo Nordio. repubblica.it

Il comitato della società civile per il NO nel Referendum costituzionale sulla giustizia lancia per il 10 gennaio la campagna elettorale e sostiene la raccolta di firme digitali in corso: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open Si è tenuto ieri pomeriggi - facebook.com facebook

