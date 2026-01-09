Real-Atletico ‘faccia a faccia’ Simeone-Vinicius | Florentino Perez ti caccerà

Nella semifinale di Supercoppa spagnola a Gedda, il Real Madrid ha prevalso sull'Atletico Madrid con un risultato di 2-1, assicurandosi così un posto in finale. La partita ha visto uno scontro diretto tra Simeone e Vinicius, con alcuni commenti che hanno acceso il dibattito tra tifosi e media. L'incontro ha confermato il momento competitivo tra le due squadre e l'importanza di questa sfida nel calcio spagnolo.

