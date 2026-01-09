Simeone a Vinicius | Florentino ti caccerà dal Real ricordatelo la risposta | Hai perso ancora

Durante il match tra Atletico Madrid e Real Madrid, si sono verificati due momenti di tensione tra Diego Simeone e Vinicius. Un episodio ha attirato l’attenzione: il tecnico dell’Atletico ha detto a Vinicius che Florentino Perez lo avrebbe cacciato dal club. La risposta del giocatore è stata semplice e diretta: “Hai perso ancora”. Questo scambio ha evidenziato lo scontro di nervi tra le due squadre in un match dalle molte tensioni.

