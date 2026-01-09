Simeone a Vinicius | Florentino ti caccerà dal Real ricordatelo la risposta | Hai perso ancora

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match tra Atletico Madrid e Real Madrid, si sono verificati due momenti di tensione tra Diego Simeone e Vinicius. Un episodio ha attirato l’attenzione: il tecnico dell’Atletico ha detto a Vinicius che Florentino Perez lo avrebbe cacciato dal club. La risposta del giocatore è stata semplice e diretta: “Hai perso ancora”. Questo scambio ha evidenziato lo scontro di nervi tra le due squadre in un match dalle molte tensioni.

Durante Atletico-Real Madrid ci sono stati due momenti di forte tensione tra Diego Simeone e Vinicius. L'allenatore ha usato parole forti verso il brasiliano, che si è vendicato dopo la partita con una risposta velenosa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Simeone Vinicius: «Guarda che Florentino ti caccerà…». Clamoroso battibecco durante Atletico Madrid Real Madrid, la ricostruzione

Leggi anche: “Ecco perché tutto il mondo ti odia”: la feroce accusa in diretta TV a Vinicius in Getafe-Real Madrid 

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

simeone vinicius florentino caccer224Simeone Vinicius: «Guarda che Florentino ti caccerà…». Battibecco andato in scena durante Atletico Madrid Real Madrid, cos’è successo - Battibecco andato in scena durante Atletico Madrid Real Madrid, cos’è successo Il derby di Madrid non è mai una partita banale, ma quello andato ... calcionews24.com

Clamoroso battibecco tra Simeone e Vinicius: "Il Real Madrid ti caccerà" - Attimi di tensione tra il tecnico dell' Atletico Madrid Diego Pablo Simeone e Vinicius Junior, stella brasiliana del Real Madrid. msn.com

Vinicius vittima di polemiche e razzismo, Simeone: "Questa è la società in cui viviamo" - Il tecnico dell'Atlético Madrid, Diego Simeone, ha parlato in conferenza stampa a seguito delle polemiche su Vinicius che hanno tenuto banco in Spagna. tuttomercatoweb.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.