Rapine a bordo dei treni metropolitani eseguite due misure cautelari

Personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Tribunale di Napoli – sezione G.I.P. su richiesta della VII sezione indagini della Procura della Repubblica di Napoli, che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne senza fissa dimora e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

