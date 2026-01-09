Rapina con sequestro nella casa di un noto imprenditore di Posillipo | i ruoli dei cinque componenti della banda

Nella villa di un noto imprenditore di Posillipo si è verificata una rapina con sequestro. La Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque sospettati, con due in carcere, due agli arresti domiciliari e uno obbligato alla presentazione alla Polizia Giudiziaria. Questa operazione fa luce sui ruoli e sulle dinamiche della banda coinvolta in un episodio di elevata gravità.

Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone (due in carcere, due ai domiciliari e una con l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria).Gli indagati sono accusati, in concorso tra loro, di rapina pluriaggravata e sequestro di persona aggravato.

