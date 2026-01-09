Rapina con sequestro nella casa di un noto imprenditore di Posillipo | i ruoli dei cinque componenti della banda

Da napolitoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella villa di un noto imprenditore di Posillipo si è verificata una rapina con sequestro. La Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque sospettati, con due in carcere, due agli arresti domiciliari e uno obbligato alla presentazione alla Polizia Giudiziaria. Questa operazione fa luce sui ruoli e sulle dinamiche della banda coinvolta in un episodio di elevata gravità.

Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone (due in carcere, due ai domiciliari e una con l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria).Gli indagati sono accusati, in concorso tra loro, di rapina pluriaggravata e sequestro di persona aggravato. L'episodio è avvenuto il. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Napoli, rapina e sequestro nella villa di un imprenditore a Posillipo nel 2024: arrestate cinque persone

Leggi anche: Rapina in villa con sequestro. Un membro della banda in carcere

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Minorenne sequestrato e legato mani e piedi: arrestato un uomo | VIDEO; Sequestro di persona a Bologna e casa depredata, svolta dopo oltre un anno: arrestato un giovane; Ivan Giantin, dalle rapine al Tronchetto: arrestato in casa l'ex Mala del Brenta. Suo il colpo alla sala slot di Mirano nel 2018.

rapina sequestro casa notoSequestro di persona a Bologna e casa depredata, svolta dopo oltre un anno: arrestato un giovane - Un giovane albanese è stato arrestato a Bologna per una rapina in casa con sequestro di persona avvenuta nel dicembre 2024. virgilio.it

rapina sequestro casa notoBologna, rapina in casa con sequestro: legano un ragazzino con le fascette e portano via tutto. Arrestato uno dei presunti colpevoli - La Polizia ha arrestato un uomo gravemente indiziato di rapina aggravata in abitazione con sequestro di persona, peraltro minore. corrieredibologna.corriere.it

rapina sequestro casa notoRapina in villa con sequestro. Un membro della banda in carcere - Si tratta di un 19enne straniero: poco più di un anno fa, insieme a due complici, svaligiò una casa a Lavino. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.