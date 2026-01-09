Questa sarebbe la raccolta differenziata?

Da palermotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo è il risultato della raccolta differenziata nel quartiere Montepellegrino. La raccolta, spesso irregolare, ha causato l’accumulo di rifiuti, attirando topi e creando disagio per i residenti. La gestione dei rifiuti rappresenta una sfida importante per garantire un ambiente più pulito e salubre.

Quindi questa è la differenziata? Quartiere Montepellegrino invaso da rifiuti che la Rap raccoglie a singhiozzo, ormai i topi sono ovunque. Almeno con i cassonetti gli incivili erano sotto controllo ma adesso con un servizio ritiro da Terzo mondo gli incivili sembrano il triplo di chi vorrebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Effetto Ecuosacco, vola la raccolta differenziata

Leggi anche: La raccolta differenziata nei giorni festivi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Questa sarebbe la raccolta differenziata? :: Segnalazione a Palermo; Rivoluzione della differenziata a Quartu: dal 1° gennaio il secco si paga a peso; Raccolta differenziata: in Trentino solo gli scarti alimentari vanno nell’umido; Bari, Japigia dichiara guerra al centro di raccolta rifiuti: «Non era previsto, daremo battaglia».

sarebbe raccolta differenziataRaccolta differenziata, arriva il calendario di Etra con tutte le info per differenziare al meglio - Il calendario indica un programma di comportamenti virtuosi che ogni cittadino è invitato ad assumere per una corretta differenziazione dei rifiuti. padovaoggi.it

sarebbe raccolta differenziataDifferenziata cresciuta del 10%, diminuito della stessa quota l’indifferenziato: conteggi effettivi da gennaio - Il Comune: "A distanza di mesi possiamo dire che chi ha sempre differenziato correttamente ha continuato a farlo, chi aveva adottato comportamenti meno virtuosi li ha corretti" ... luccaindiretta.it

sarebbe raccolta differenziataIn provincia 475 chili di rifiuti pro capite: differenziata all’81% - Cresce la produzione, ma migliora anche la gestione. ecodibergamo.it

NON FATELO! Anello al Monte Garzirola e Vetta del Vallone

Video NON FATELO! Anello al Monte Garzirola e Vetta del Vallone

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.