Questa sarebbe la raccolta differenziata?

Questo è il risultato della raccolta differenziata nel quartiere Montepellegrino. La raccolta, spesso irregolare, ha causato l’accumulo di rifiuti, attirando topi e creando disagio per i residenti. La gestione dei rifiuti rappresenta una sfida importante per garantire un ambiente più pulito e salubre.

Quindi questa è la differenziata? Quartiere Montepellegrino invaso da rifiuti che la Rap raccoglie a singhiozzo, ormai i topi sono ovunque. Almeno con i cassonetti gli incivili erano sotto controllo ma adesso con un servizio ritiro da Terzo mondo gli incivili sembrano il triplo di chi vorrebbe.

Differenziata cresciuta del 10%, diminuito della stessa quota l’indifferenziato: conteggi effettivi da gennaio - Il Comune: "A distanza di mesi possiamo dire che chi ha sempre differenziato correttamente ha continuato a farlo, chi aveva adottato comportamenti meno virtuosi li ha corretti" ... luccaindiretta.it

In provincia 475 chili di rifiuti pro capite: differenziata all’81% - Cresce la produzione, ma migliora anche la gestione. ecodibergamo.it

