La raccolta differenziata nei giorni festivi
Retiambiente Carrara informa i cittadini che, in prossimità del fine settimana che comprenderà la festa di Tutti i Santi, saranno garantite le consuete modalità di raccolta, con alcune variazioni mirate all’ ottimizzazione del servizio. Per la giornata del 31 ottobre, la raccolta dell’organico proseguirà regolarmente, così come verrà assicurato il ritiro del vetro nella Zona 10. Si ricorda inoltre che il rifiuto secco (l’indifferenziato) sarà raccolto regolarmente il primo novembre, ma per agevolare le operazioni di ritiro è necessario esporlo già dalla sera del 31 ottobre. Per quanto riguarda la raccolta degli sfalci, questa non sarà effettuata il 31 ottobre; i cittadini sono invitati a pianificare la gestione di questi materiali nelle giornate di raccolta successive. 🔗 Leggi su Lanazione.it
