effetto ecuosacco vola la raccolta differenziata

Il sacco rosso dimezza i rifiuti e aumenta dell’11% la differenziata, performance di Concorezzo nella partita smaltimento. Gli scarti che finiscono nell’ Ecuosacco sono passati da 112 chili pro capite a 56. Un dato che sottolinea l’impegno delle famiglie. Mentre sul fronte della separazione vera e propria, gli ultimi dati disponibili riferiti al 2024 parlano di 85,24% di pattumiera riciclata contro il 73,88% del 2022. Numeri in crescita dovuti alla maggiore attenzione prestata nel recupero di multipack, carta, vetro e umido. A livello nazionale, la media di differenziata si ferma al 66,63%. Ancora più significativo è l’indicatore sull’indifferenziato: ogni concorezzese produce in media 56,98 chili di secco l’anno, contro i 165,55 chili nel Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

