Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Copper Mountain | orari esatti n di pettorale tv
Alex Vinatzer sarà uno dei punti di riferimento dell’Italia nel gigante di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con cinque atleti. L’altoatesino proverà a ripetere la buona prestazione offerta un mese fa tra le porte larghe di Soelden, dove riuscì ad agguantare una positiva ottava posizione, salvo poi tentennare negli slalom di Levi e Gurgl: Grandi aspettative per Luca De Aliprandini, che inseguirà un risultato degno di nota per rilanciarsi in questa annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al cancelletto di partenza si presenteranno anche Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger, che proveranno ad approdare alla seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it
