Oggi si svolgono le prove di discesa a Zauchensee, Austria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Ecco orari, startlist e informazioni su come seguire le sessioni in streaming. Restate aggiornati per conoscere le date e gli orari delle competizioni principali di questa tappa.

Si inizia a fare sul serio per quanto riguarda la tappa di ZauchenseeAtlenmarkt (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Oggi, infatti, alle ore 11.30, andrà in scena la prima prova della discesa sulla Kälberloch che darà modo alle specialiste della velocità di conoscere le linee e la neve della pista austriaca. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.30 Quale sarà il programma? Come detto, quindi, nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 gennaio (in entrambi i casi alle ore 11.30) si inizierà con le prove della discesa che, effettivamente, si disputerà sabato 10 gennaio sulla “Kälberloch”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Zauchensee, startlist, streaming

Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist prova discesa Zauchensee, tv, streaming

Leggi anche: Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val Gardena, startlist, streaming

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom a Kranjska Gora: orari e programma; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Kranjska Gora, startlist, streaming. Occhio al cambio di rete; Sci alpino oggi, gigante femminile a Kranjska Gora con Sofia Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta; Kranjska Gora: 'Super' Camille Rast vince anche lo slalom, Shiffrin seconda, Della Mea sesta - Coppa del mondo, sci alpino donne: classifica slalom speciale.

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom maschile a Madonna di Campiglio: orari e programma - Tradizionale appuntamento infrasettimanale e serale sulle nevi di Madonna di Campiglio a partire dalle 18:00 (prima manche) per lo slalom maschile di Coppa ... fanpage.it