Quando Google smette di mandarti altrove | l’IA che rischia di divorare Internet

Quando Google smette di indirizzarti verso altri siti: l’intelligenza artificiale che potrebbe trasformare il nostro rapporto con Internet. Dopo il crollo delle dot-com e gli eventi di inizio 2000, la rete ha attraversato un periodo di incertezza. Oggi, l’IA sta ridefinendo le modalità di ricerca e accesso alle informazioni, sollevando questioni sulla sua influenza futura e sul rischio di un cambiamento radicale nel modo in cui utilizziamo il web.

All'inizio degli anni Duemila, subito dopo lo schianto delle dot-com (e quello dei due aerei di pazzi islamici sulle Torri Gemelle), Internet sembrava una terra promessa fallita. C'erano portali oggi dimenticati gonfi di pubblicità, startup evaporate, home page cariche come alberi di Natale e una sensazione diffusa di caos. È proprio in quel momento che arriva Google. Google non arriva con un'idea spettacolare, piuttosto con un'idea matematica geniale. Mentre gli altri motori di ricerca ordinano i risultati soprattutto in base alle parole chiave, Google introduce un criterio diverso: la rilevanza misurata dai link (algoritmo complesso, non sto qui a spiegarvelo perché non lo so neppure io).

