Quando la Calabria smette di incantare | il bando che divide la cultura
La pubblicazione della graduatoria provvisoria dell’avviso regionale “Eventi Straordinari: La Calabria che incanta” sta sollevando un’ondata di proteste senza precedenti nel settore dei grandi eventi culturali e di spettacolo in Calabria. Una contestazione che assume contorni ancora più rilevanti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Messi non smette di incantare: tripletta a Nashville e Scarpa d’Oro in tasca
Leggi anche: La cultura che non si ferma mai. Un nuovo bando per i giovani
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Quando la Calabria smette di incantare: il bando che divide la cultura.
È LUI. Eduardo Lamberti Castronuovo: l’uomo dei titoli che pretende anche il silenzio del giornalista. Arriva un istante, nella vita civile di una città — Reggio Calabria — in cui il potere smette di accontentarsi delle poltrone, delle cariche prestigiose, dei titoli pro - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.