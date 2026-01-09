Oggi alle 13.30 a Spoleto si inaugura la nuova Casa della Comunità e il Punto unico di accesso ai servizi socio-sanitari, situati in via Aldo Manna. Questa struttura rappresenta un punto di riferimento per i cittadini, facilitando l’accesso integrato ai servizi offerti dall’Azienda Usl Umbria 2. Un'apertura importante per migliorare l’assistenza e l’inclusione sul territorio.

SPOLETO - Taglio del nastro, oggi alle 13.30, della casa della Comunità e del Pua, Punto unico di accesso ai servizi socio sanitari di Spoleto dell’Azienda Usl Umbria 2, in via Aldo Manna. La cerimonia vedrà la partecipazione delle massime autorità istituzionali civili, militari e religiose. Intervengono tra gli altri la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sindaco di Spoleto Andrea Sisti, il vescovo dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia Renato Boccardo, la direttrice Salute e welfare della Regione Umbria Daniela Donetti, il Direttore generale dell’Azienda Usl 2 Roberto Noto (foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punto unico d’accesso. Taglio del nastro a Spoleto

