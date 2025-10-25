Sanità nasce il punto unico di accesso E’ il presidio al servizio delle famiglie
"Oggi mettiamo un tassello importante nel rapporto tra sanità e territorio". Con queste parole il direttore del Distretto di Fano Nicola Nardella ha aperto la conferenza stampa di presentazione del Punto Unico di Accesso (PUA), illustrando un progetto che segna un cambio di passo concreto nell’integrazione tra servizi sanitari e sociali. Il PUA di Fano si trova fisicamente al Palazzo di Vetro, in via IV Novembre 63 (Distretto sanitario). È aperto al pubblico il lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle 15.00 alle 17.30 (Tel. 0721 1932957 – [email protected]). Il PUA, ha spiegato Nardella, "è il luogo dove i bisogni delle famiglie trovano una risposta condivisa tra operatori sociali e sanitari: un vero pronto soccorso del territorio, capace di intercettare precocemente situazioni di fragilità, disabilità o non autosufficienza e di accompagnarle in percorsi assistenziali personalizzati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
