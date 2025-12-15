Taglio del nastro per il punto vendita di prodotti per la cura dei capelli al timone fratello e sorella

A Cesena apre ‘Lu-Me’, un nuovo punto vendita dedicato ai prodotti per la cura dei capelli, gestito da un team di fratello e sorella. La realtà propone una vasta gamma di articoli per la cura dei capelli, oltre a prodotti per il corpo e l’estetica, offrendo un servizio completo e specializzato per il benessere e la bellezza.

A Cesena ha aperto ‘Lu-Me’, nuova attività specializzata nella vendita di prodotti per la cura dei capelli, con una proposta che include anche articoli per il corpo e l’estetica. Il punto vendita, che si trova in via Ravennate 25, è gestito dai fratelli Elisa e Marco Foschi. L’azienda è associata. Cesenatoday.it Taglio del nastro per il nuovo punto vendita Centercasa all’Area 151 di Pederobba Taglio del nastro per “Il mio orto” - Al taglio del nastro il primo cittadino Gozzoli il quale ha dedicato ai titolari un in bocca al lupo, anche attraverso un ... livingcesenatico.it

