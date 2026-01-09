Pugni in faccia all' autista dell' autobus mascella fratturata | Voglio viaggiare gratis

Gli episodi di violenza nei confronti degli autisti del trasporto pubblico, come quelli avvenuti sulla linea 134 nel Trevigiano, continuano nel 2026. Recentemente, un autista è stato aggredito con pugni per aver rifiutato di far salire un passeggero senza biglietto, causando la frattura della mascella. Tali episodi evidenziano le sfide e le problematiche legate alla sicurezza nel settore del trasporto pubblico.

Un pugno alla nuca, poi un altro in faccia. Perché voleva viaggiare gratis sul bus. Continuano anche nel 2026 gli episodi di violenza ai danni degli autisti Mom (Mobilità di Marca, azienda del trasporto pubblico locale del Trevigiano), ancora una volta presi di mira sulla linea 134 che collega.

Sassate e calci contro l'autobus perché l'autista non lo fa salire. Passeggera ferita: «Era ubriaco, ha sfondato un vetro» - Ennesimo episodio di violenza ai danni di un autobus di Busitalia anche se, fortunatamente, grazie alla sua prontezza di spirito l'autista è riuscito a ... ilgazzettino.it

