Picchiate dall' autista dell' autobus la denuncia delle malcapitate | Ci ha prese a calci e a pugni

Casertanews.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scena rocambolesca è quella capitata a due passeggere che sono salite su un autobus turistico di una ditta di Rocca D'Evandro, aggredite dal conducente.Le due donne, conviventi, entrambe di Rocca D'Evandro, sono salite sul pullman della locale ditta di trasporti direzione Cassino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

