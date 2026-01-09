Puglia donna trovata morta in un pozzo

Nelle campagne tra Martina Franca e Alberobello, lungo la strada provinciale 58, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna all’interno di una cisterna. L’episodio si è verificato tra le province di Bari e Taranto. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulle circostanze che hanno portato al ritrovamento.

15.20 Il cadavere di una donna è stato trovato nelle campagne tra Martina Franca e Alberobello, all'interno di una cisterna sulla strada provinciale 58, tra la provincia di Bari e Taranto. La segnalazione ha fatto scattare l'immediato arrivo dei soccorsi.I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno estratto il corpo perché il team del 118, giunto sul posto per primo, non è riuscito per via della profondità del pozzo. Si valutano tutte le ipotesi: gli investigatori non escludono che la donna possa essersi suicidata.

Martina Franca-Alberobello, trovata morta in una cisterna donna di 64 anni: si tratta di suicidio - I soccorsi sono stati attivati dal marito, che durante la notte si è accorto dell’assenza della donna nel letto di casa. giornaledipuglia.com

Trovata una donna morta in una cisterna, è suicidio - Si è suicidata la donna il cui corpo è stato rinvenuto questa mattina in un pozzo tra le campagne di Martina Franca e Alberobello, lungo la strada provinciale 58. rainews.it

