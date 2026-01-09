Puglia donna trovata morta in un pozzo

Da servizitelevideo.rai.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle campagne tra Martina Franca e Alberobello, lungo la strada provinciale 58, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna all’interno di una cisterna. L’episodio si è verificato tra le province di Bari e Taranto. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulle circostanze che hanno portato al ritrovamento.

15.20 Il cadavere di una donna è stato trovato nelle campagne tra Martina Franca e Alberobello, all'interno di una cisterna sulla strada provinciale 58, tra la provincia di Bari e Taranto. La segnalazione ha fatto scattare l'immediato arrivo dei soccorsi.I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno estratto il corpo perché il team del 118, giunto sul posto per primo, non è riuscito per via della profondità del pozzo. Si valutano tutte le ipotesi: gli investigatori non escludono che la donna possa essersi suicidata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Donna morta in un pozzo, la scoperta choc nelle campagne di Alberobello (Taranto)

Leggi anche: Aosta: donna trovata morta in un lago

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Identificata la ragazza trovata morta in cortile a Milano, aveva 19 anni e si era allontanata da Latina a novembre; Donna trovata morta in un cortile, a Milano. Carabinieri diffondono immagini per identificarla; Identificata la donna trovata morta a Milano; Donna trovata morta a Milano: il killer ripreso in un video con lei, poi se ne va da solo. La vittima ancora senza nome. Cosa si vede....

puglia donna trovata mortaDonna trovata morta in una cisterna, trovata lettera d'addio - Aveva lasciato una lettera d'addio la donna di 64 anni trovata morta nelle campagne tra Martina Franca e Alberobello, in un invaso per la raccolta dell'acqua piovana lungo la provinciale 58. msn.com

puglia donna trovata mortaMartina Franca-Alberobello, trovata morta in una cisterna donna di 64 anni: si tratta di suicidio - I soccorsi sono stati attivati dal marito, che durante la notte si è accorto dell’assenza della donna nel letto di casa. giornaledipuglia.com

puglia donna trovata mortaTrovata una donna morta in una cisterna, è suicidio - Si è suicidata la donna il cui corpo è stato rinvenuto questa mattina in un pozzo tra le campagne di Martina Franca e Alberobello, lungo la strada provinciale 58. rainews.it

Milano, donna trovata morta in un cortile

Video Milano, donna trovata morta in un cortile

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.